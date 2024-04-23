رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء

تقدم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، بالإصالة عن نفسه وبالانابة عن أسرة جامعة طنطا، بأسمى آيات التهانى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل بمناسبة حلول الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

أكد رئيس جامعة طنطا أن هذه الذكرى ستظل خالده فى ذاكرة الوطن، بعد أن ضرب أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وليسطروا ملحمة وطنية فى سجل الانتصارات العسكرية للأمة المصرية ، سائلا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى مصرنا الحبيبة هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.