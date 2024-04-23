إزالة 65 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في تنفيذ ٦٥ قرار إزالة بمساحة ٦٥٠ متر طولى تابعين لولاية الموارد المائية والرى عبارة عن قطع جسر ترعة وتنزيل ماسورة صرف بالمخالفة بنطاق مركز كفر سعد.

وأكدت " محافظ دمياط " أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وعلى هذا الصعيد، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ منذ بداية أولى مراحلها وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أنه تم إزالة ٢٨ حالة على مدار اليومين بمساحة تصل إلى ٢٢٧٨ متر مربع، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

شن جهاز دمياط الجديدة حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بالمدينة " في إطارتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارةنائب رئيس الهيئةلقطاع التنميةوتطويرالمدن ، وتكليفات المهندس أشرف فتحى مساعدنائب رئيس الهيئةلقطاع التنميةوتطويرالمدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة ، بالمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا الحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة.