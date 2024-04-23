أونروا: 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت دمارا في كل مكان وأضرارا هائلة بالبنية التحتية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم /الثلاثاء/، إن 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت دمارا في كل مكان، وأضرارا هائلة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع.

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي على موقعها، أنه وبعد مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على القطاع، أصبح الدمار في كل مكان في غزة، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية هائلة، وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75 بالمائة من السكان.

وقالت "الأونروا" أيضا إن الأمر سيستغرق سنوات لإزالة الحطام الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من نصف عام، مشددة على أن وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي لإنقاذ سكان القطاع.

ومنذ بداية طوفان الأقصى، في السابع من اكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا غاشمة على قطاع غزة بدعم أمريكي وأوروبي، خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.