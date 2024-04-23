العميد يؤجل طلب إضافة عناصر لجهاز المنتخب لبعد مباراتي بوركينا فاسو وغينيا

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تأجيل تقديم طلب تعديل بعض العناصر في الجهاز الفني إلى حين الانتهاء من مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم النسخة المقبلة.

ويريد العميد تعيين كل من محلل أداء، ومصحح للأخطاء لكل خط سواء، خط الدفاع، أو خط الوسط، أو خط الهجوم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.