غدًا.. "القومي للمسرح" يكرم اسم الراحل أشرف عبدالغفور

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور؛ بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك في السابعة مساء غدٍ الأربعاء، بالمسرح القومي في ميدان العتبة، وبرعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

يتضمن برنامج الحفل الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي؛ عرض فيلما تسجيليا من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وشهادات لرموز ونجوم الفن المصري عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

كما يعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور؛ درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل أشرف عبد الغفور.