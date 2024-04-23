عقب اندلاع اشتباكات في بلدة حدودية رئيسية.. فرار 1300 شخص من ميانمار إلى تايلاند.. والحكومة تطمئن المواطنين: نراقب الوضع

فرّ نحو 1300 شخص من شرق ميانمار إلى تايلاند، حسبما أفاد مسؤولون، مع تجدد القتال في بلدة حدودية سيطرت عليها متمردون عرقيون في الآونة الأخيرة.

واستولى مقاتلون من أقلية كارين العرقية الأسبوع الماضي على آخر المواقع العسكرية لجيش ميانمار في منطقة مياوادي وما حولها، والتي ترتبط بتايلاند عبر جسرين عبر نهر موي.

وقال قائد الشرطة بيتاياكورن فيتشارات في منطقة ماي سوت بتايلاند إن الاشتباكات الأخيرة اندلعت في الصباح عندما شن مقاتلو كارين هجوما على القوات الميانمارية التي كانت مختبئة بالقرب من جسر الصداقة التايلاندي الميانماري الثاني، وهو نقطة عبور رئيسية للتجارة مع تايلاند. وقدر أن حوالي 1300 شخص فروا إلى تايلاند.

وأفاد مسؤولون تايلانديون بأن الناس بدأوا العبور منذ يوم الجمعة بعد اشتباكات في عدة مناطق في مياوادي.

ويمثل سقوط مياوادي انتكاسة كبيرة للجيش الذي استولى على السلطة من حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في عام 2021. وقد عانت القوات المسلحة في ميانمار، التي كانت قوية ذات يوم، من سلسلة من الهزائم غير المسبوقة منذ أكتوبر الماضي، وفقدت مساحات واسعة من الأراضي بما في ذلك المواقع الحدودية، لكل من المقاتلين العرقيين، الذين يقاتلون من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي لعقود من الزمن، ووحدات حرب العصابات المؤيدة للديمقراطية التي حملت السلاح بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقد هدأت الاشتباكات، التي شملت هجمات بطائرات بدون طيار من قوات كارين وغارات جوية شنها جيش ميانمار، بحلول ظهر السبت مقارنة بالصباح، لكن قائد شرطة ماي سوت، بيتاياكورن فيتشارات، قال إنه لا يزال بإمكانه سماع طلقات نارية متفرقة. وأضاف أن السلطات التايلاندية ستنقل الفارين إلى منطقة أكثر أمنا.

وأظهرت لقطات من الحدود التايلاندية جنودًا تايلانديين يقومون بالحراسة بالقرب من الجسر مع أصوات انفجارات وطلقات نارية في الخلفية. وخاض الأشخاص مع أطفالهم عبر النهر بأمتعتهم واستقبلهم المسؤولون التايلانديون على ضفة النهر. وشوهد العديد منهم وهم يحتمون في المباني على طول ضفة النهر على الجانب الميانماري.

وكتب رئيس الوزراء التايلاندي سريثا ثافيسين على منصة التواصل الاجتماعي X يوم السبت أنه يراقب الوضع عن كثب على الحدود.

وأضاف: "لا أرغب في رؤية أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند ونحن على استعداد لحماية حدودنا وسلامة شعبنا". وفي الوقت نفسه، نحن أيضًا على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية، إذا لزم الأمر”.

وفي مارس، سلمت تايلاند الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى ميانمار لنحو 20 ألف نازح.

وصرح نيكورنديج بالانجورا، المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية، للصحفيين اليوم الجمعة بأن تايلاند تعمل حاليا على توسيع مبادرة المساعدات الخاصة بها.