اليوم العالمي للكتاب.. اليونيسكو: نواجه مخاطر الإنترنت.. وهيئة الكتاب: هدفنا تحفيز الشباب على اكتشاف متعة القراءة وفوائدها

يحتفل مثقفى العالم ومحبى القراءة فى ٢٣ أبريل من كل عام باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ، والذي تقيمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) احتفالًا بالكتب والمؤلفين، وتعزيزًا للقراءة، وتسليطًا للضوء على دور النشر وحقوق المؤلف.

أهمية الاحتفال بيوم الكتاب

أكد رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين العساسي لـ "البوابة نيوز " على أهمية الاحتفال بيوم الكتاب والعودة الى خطوات تعزيز حب القراءة كالتالي بتقدير دور الكتب: تعد الكتب بوابات إلى المعرفة والثقافة، وهي أدوات أساسية للتعلم والنمو الشخصي والفكري وتشجيع القراءة: يؤكد ان اليوم العالمي للكتاب يحفز الناس، خاصةً الشباب، على اكتشاف متعة القراءة وفوائدها وتفوقها المعرفى والمعلوماتى على الانترنت ودعم المؤلفين: يُكرم هذا اليوم جهود المؤلفين وإسهاماتهم في إثراء المعرفة الإنسانية وتطوير الثقافات وتعزيز حقوق المؤلف: يُسلط الضوء على أهمية حماية حقوق المؤلفين والفنانين في أعمالهم الإبداعية.

فعاليات الاحتفال عالميا

و عن الاحتفالات التى تقيمها اليونسكو بمناسبة اليوم العالمى للكتاب قال ممثل المنظمة بالقاهرة صلاح الدين خليفة "البوابة نيوز ": تنظم المنظمة فعاليات ثقافية متنوعة في جميع أنحاء العالم، مثل معارض الكتب ولقاءات مع المؤلفين وحلقات نقاشية حول القراءة والكتابة وأنشطة تفاعلية للأطفال وتقدم تخفيضات على الكتب في العديد من المكتبات ودور النشر وتنشر رسائل توعوية حول أهمية القراءة وحقوق المؤلف

افكار المشاركة في الاحتفال:

ودلل على اهمية الكتاب فى يومه قائلا ممثل اليونسكو في القاهرة صلاح الدين خليفة ل " البوابةنيوز " : تعزيز دور الكتاب والاحتفال به يقى ابنائنا من مخاطر الإنترنت ويبرد أهمية القراءة ولذلك نحتفل فيمكننا ان نقرأ كتابا جديدا ونشارك في إحدى فعاليات الاحتفال في منطقتنا ونشترى كتابا كهدية لصديق أو عزيزونناقش كتابا مع أصدقائنا أو عائلتناوندعم المؤلفين المحليين من خلال شراء كتبهم والتعرف على حقوق المؤلف وكيفية حمايتها معا، كما يمكننا أن نجعل من القراءة عادة متجذرة في مجتمعاتنا، لتوسيع الادراك والوعى لدى الاجيال الناشئة التى سيط عليها حب الجلوس طويلا على الانترنت ونُساهم في نشر المعرفة وتعزيز الإبداع بكل الطرق لاحياء حب إقتناء الكتاب.

قالوا عن الكتاب فى كتاباتهم

نجيب محفوظ:

"الكتاب هو خير صديق للإنسان، يمنحه المعرفة ويُثري روحه ويُنمي تفكيره."

"القراءة هي نور يُنير العقول ويُبصّر القلوب."

"المكتبة هي جنة على الأرض، فيها يُمكننا أن نجد كل ما نبحث عنه من المعرفة والجمال."

يحيى حقي:

"الكتاب هو سلاحٌ قويٌ يُمكنه أن يُغير العالم."

"القراءة هي رحلةٌ عبر الزمن، تُمكننا من التعرف على الحضارات والثقافات المختلفة."

"المكتبة هي بيتٌ مليءٌ بالكنوز، تُمكننا من اكتشاف أسرار الكون وحكمة الحياة."

عبد الرحمن بدوي:

"الكتاب هو مفتاحٌ يُفتح به أبواب المعرفة والفهم."

"القراءة هي غذاءٌ للعقل والروح، تُساعدنا على النمو والتطور."

"المكتبة هي مُلتقى العقول والأفكار، تُمكننا من تبادل المعرفة والتواصل مع الآخرين."

نوال السعداوي:

"الكتاب هو صوتٌ مُعارضٌ للظلم والقهر، يُدافع عن الحرية والعدالة."

"القراءة هي سلاحٌ ضد الجهل والتخلف، تُساعدنا على بناء مجتمعٍ أفضل."

"المكتبة هي ملاذٌ آمنٌ يُمكننا فيه أن نُفكر بحرية ونُعبّر عن أنفسنا دون خوف."

أحمد خالد توفيق:

"الكتاب هو صديقٌ مُخلصٌ يُرافقنا في كل مكان، ويُساعدنا على تخطي صعوبات الحياة."

"القراءة هي رحلةٌ مُمتعةٌ تُغني الروح وتُثري العقل."

"المكتبة هي بيتٌ دافئٌ يُمكننا فيه أن نسترخي وننسى هموم الحياة."

هذه بعض الأمثلة فقط من بين العديد من المثقفين والكتاب المصريين الذين يُؤكدون على أهمية الكتاب والقراءة في حياتنا