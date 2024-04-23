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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط شخص حاول إدخال مخدرات لأحد أقاربه أثناء محاكمته في الفيوم

الغفير النظامي عيد
الغفير النظامي عيد علي علم الدين
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تمكن غفير نظامي بمحكمة إستئناف إبشواي بمحافظة الفيوم من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة داخل “شبشب” أثناء محاكمة أحد ذويه المحبوس علي ذمة قضية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي يفيد تمكن غفير نظامي اثناء تامين محاكمه استئناف ابشواي من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة  لأحد المسجونين اثناء محاكمته.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام غفير نظامي يدعي "عيد علي علم الدين" طلب منه أحد أقارب متهم اثناء محاكمته الموافقه علي إعطاء أحد المتهمين" شبشب " ليلبسه شك الغفير في الأمر فقام باخذ الشبشب ولاحظا وجود خياطه بالشبشب فقام بنزع الخياطه فوجد بداخله بعض المواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم أقر أمام الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة إبشواي بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لاحد أقاربه أثناء محاكمته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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