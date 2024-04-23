انطلاق مشاركة جناح "روح السعودية" في فعاليات منتدى العمرة والزيارة

انطلقت مشاركة الهيئة السعودية للسياحة في فعاليات منتدى العمرة والزيارة، عبر جناح "روح ااسعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، وذلك من أجل تسليط الضوء على المنتجات السياحية التي تستهدف إثراء رحلة المعتمر والزائر، بجانب تعزيز الحوار والإبداع وتمكين الشركاء وتحفيز الشراكات، إضافة لتطوير الخدمات والحلول المتكاملة.

احتضن جناح "روح السعودية" أكثر من 6 شركاء؛ من بينهم الهيئة الملكية لتطوير العلا، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، إضافة إلى شركة اكتشف السعودية، وشركة سلك، وشركة دليل السعودية. ألقوا من خلال مشاركتهم الفاعلة الضوء على الوجهات الفريدة والمنتجات المميزة والخدمات المتطورة والمقدمة خصيصًا لإثراء تجارب ضيوف الرحمن من داخل وخارج المملكة.

واستقبل الجناح رواده في أجواء مفعمة بالحفاوة وكرم الضيافة المشهود عن المجتمع السعودي الأصيل، استمتعوا من خلالها بعدد من الأنشطة التفاعلية والأقسام المتنوعة، من ضمنها ركن الخط العربي، وركن التراث العسيري، ومنصة التقاط الصور التذكارية بتقنية التصوير الافتراضي داخل الوجهات والمواقع والمعالم السياحية، إضافة لشاشة نسك التفاعلية بهدف تسهيل وإثراء رحلة المعتمرين والزوار، وشاشة تفاعلية لخريطة السعودية، وشاشة أخرى لأهم الفعاليات النوعية والعالمية التي تقام بالمملكة، وكذلك شاشة تفاعلية لاستعراض باقات خبراء السعودية للأعمال.

وتأتي هذه المشاركة في وقت أصبح فيه إصدار التأشيرات للقدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسرًا من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعها أداء العمرة، والزيارة، وحضور الفعاليات، والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.