الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للغة الإسبانية

تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة الاسبانية في مثل هذا اليوم ٢٣ أبريل من كل عام وهذا اليوم له مكانة مهمة في مملكة إسبانيا.

ويحمل اليوم مكانة عالمية أيضا خاصة بعدما تم الاعتراف باللغة الاسبانية على أنها لغة رسمية من قبل الأمم المتحدة، ويتم الاحتفال بها لرفع مستوى الوعي بين موظفي المنظمة، وتم اختيار هذا اليوم نسبة الى تاريخ وفاة الداهية الاسبانية ميغيل دي ثيربانتس وذلك من اجل التعرف على اللغات والثقافات العالمية.

ويهدف أيضا الاحتفال بهذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي ونشر الاحترام بين الشعوب والتعرف على الثقافات والإنجازات لكل لغة من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة وتحمل هذه اللغة اهمية كبيرة في حياة الكثير من الناس لذلك قررت الامم المتحدة الترويج لها، وتعد اللغة الاسبانية واحدة من اسهل اللغات الاجنبية وتحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الناطقين بها كلغة اولى حيث يتخطى عدد الناطقين بها ٤٠٥ مليون شخص.

وهي اللغة الثانية من حيث عدد الناطقين بها بعد اللغة الصينية، والاحتفال باليوم العالمي لاي لغة يعزز مباديء الانتماء والوحدة واللغة الاسبانية لغة تاريخية وعريقة من امجاد العرب في الاندلس والاحتفال بها يعني الاعتراف بتاريخها.