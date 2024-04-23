ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للغة الإسبانية

اليوم العالمي
اليوم العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة الاسبانية في مثل هذا اليوم ٢٣ أبريل من كل عام وهذا اليوم له مكانة مهمة في مملكة إسبانيا.

ويحمل اليوم مكانة عالمية أيضا خاصة بعدما تم الاعتراف باللغة الاسبانية على أنها لغة رسمية من قبل الأمم المتحدة، ويتم الاحتفال بها لرفع مستوى الوعي بين موظفي المنظمة، وتم اختيار هذا اليوم نسبة الى تاريخ وفاة الداهية الاسبانية ميغيل دي ثيربانتس وذلك من اجل التعرف على اللغات والثقافات العالمية.

ويهدف أيضا الاحتفال بهذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي ونشر الاحترام بين الشعوب والتعرف على الثقافات والإنجازات لكل لغة من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة وتحمل هذه اللغة اهمية كبيرة في حياة الكثير من الناس لذلك قررت الامم المتحدة الترويج لها، وتعد اللغة الاسبانية واحدة من اسهل اللغات الاجنبية وتحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الناطقين بها كلغة اولى حيث يتخطى عدد الناطقين بها ٤٠٥ مليون شخص.

وهي اللغة الثانية من حيث عدد الناطقين بها بعد اللغة الصينية، والاحتفال باليوم العالمي لاي لغة يعزز مباديء الانتماء والوحدة واللغة الاسبانية لغة تاريخية وعريقة من امجاد العرب في الاندلس والاحتفال بها يعني الاعتراف بتاريخها.

اللغة الإسبانية الامم المتحده اليوم العالمي للغة الإسبانية