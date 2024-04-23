رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أعضاء لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات خلال زيارتهم لكلية الإعلام تمهيدا لاعتماد برنامج الوسائط الرقمية بالكلية.

وتهدف الزيارة إلى تفقد الإمكانات المادية والبشرية بكلية الاعلام جامعة المنوفية لاعتماد اللائحة الجديدة للبرنامج الخاص بها فى ضوء رؤية كلية الإعلام التي تسعى إلى زيادة الكفاءة وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية الموجهة فى مجال الإعلام الجديد القائم على الوسائط الرقمية.

رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة مؤكدًا حرص جامعة المنوفية على توفير كافة البرامج التعليمية الحديثة في مختلف الكليات والتي تساعد في تلبية احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات المتلاحقة وخاصة في المجال الإعلامي، مضيفًا أن كلية الإعلام جامعة المنوفية تحظى بإمكانات كبيرة سواء في كوادرها أو استوديوهاتها ومدرجاتها وتسعى دائما لمواصلة التطوير المنشود للكلية لتحقيق الميزة التنافسية لخريجيها ومواكبة تطلعات الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد خريج متميز .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام البالغ بالوظائف المتميزة في مجال التحول الرقمي، وما يوجهه الرئيس نحو منظومة التعليم العالي بالتوسع في ضم برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه أكد أعضاء اللجنة سعادتهم بالتطور الذي تشهده جامعة المنوفية وما اتخذه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة من خطوات غير مسبوقة للنهوض بالجامعة والارتقاء بمستوى خريجي الجامعة وتطوير العملية التعليمية، مشيدًا بإمكانات كلية الإعلام والتدريبات التي يتلقاها الطلاب.

كما أضافت الدكتورة ندية القاضى عميد كلية الإعلام أن الكلية تسعى من خلال هذا البرنامج المميز إلى إعداد إعلامي رقمي فاعل متمكن من الأساليب الفنية والمعارف المتقدمة في استخدام تلك الوسائط، وتقنيات الإعلام الرقمي متعدد المنصات، والشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي، معربه عن سعادتها بهذه الزيارة التي تمثل حافزاً مهماً وخطوة لتحقيق اهداف المبية المنشودة في الارتقاء بالاعلام المصري.