سفير تركيا بالقاهرة: زيارة وزير الخارجية المصري إلى إسطنبول ناجحة ومثمرة

ثمن سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، الزيارة الناجحة والمثمرة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح ‏شكري إلى تركيا.

وقال: من المتوقع أن تتم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ‏في المستقبل القريب موضحا إن الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين ‏البلدين سيعقد في تركيا.‏

وهنأ سفير تركيا بالذكرى الـ ‏‏104 لتأسيس مجلس الأمة التركي الكبير ويوم السيادة الوطنية في 23 أبريل مبينا أن هذا العيد الذي أهداه ‏الزعيم مصطفى كمال أتاتورك للأطفال في 23 أبريل 1924، يعد بمثابة أول عيد للأطفال في العالم‎.‎

جاء ذلك في إطار احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 ابريل أقيمت فعالية بمقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة.

وأشار السفير شن إلى أن عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 ابريل، هو أهم رمز للإرادة الوطنية وسيادة ‏الأمة كما أن إهداء هذا العيد للأطفال يعني أنهم مستقبل مسيرة التنمية و السلام والرخاء. ‏

وقال السفير شن "أهنئ جميع أطفالنا وأطفال العالم بهذا العيد"، مضيفًا أن هذا العيد الذي يجتمع أطفال ‏تركيا ومصر وفلسطين معًا، يذكرنا بآمال وتطلعات هؤلاء الأطفال لمستقبل أكثر سلاما و ازدهارا. ‏

وأضاف السفير شن إننا نشعر بألم عميق تجاه الآلاف الأطفال الذين يفقدون أرواحهم اليوم في غزة اليوم بكل ‏أسف، مضيفا أن دعوة الأطفال الفلسطينيين لهذا العيد يظهر تضامن الأطفال الأتراك مع الأطفال ‏الفلسطينيين‎.‎

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