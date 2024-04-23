الدهراوي: نسعى لتحقيق المركز الأول في بطولة العالم القادمة للكاراتيه

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته بنجاح بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج»، والتي استضافتها مصر على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وقال الدهراوي: "البطولة نجحت نجاحا كبيرا، والمنافسة كانت قوية للغاية ، وذلك كون البطولة أحد أهم المحطات المؤهلة لبطولة العالم بالقاهرة 2025".

وأضاف: "مصر مستمرة في تنظيم بطولات عالمية على أعلى مستوى بشهادة الجميع، وثقة الاتحاد الدولي في التنظيم المصري تزداد عام بعد عام".

وعن نتائج منتخبنا قال رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه: "لاعبو منتخبنا ظهروا بمظهر جيد رغم الإجهاد ، بسبب ضغط وكثافة البطولات ، وأنهم كانوا يشاركون بمعسكر دولي مغلق بمصر يضم 4 دول قبل البطولة مباشرة في شرم الشيخ".

وتابع الدهراوي:" رغم حصول أبطالنا على 6 ميداليات إلا أننا نعتبرها معقولة بنسبة 50% فقط ، خاصة و أننا اعتدنا الحصول على المركز الأول في بطولات البريميرليج ، فقد توجنا بالمركز الأول في العامين الماضيين ، ولكن نقدر إجهاد اللاعبين من تتابع التصفيات".

واستطرد الدهراوي: "يبقى جولة أخيرة للبريميرليج هذا العام بالدار البيضاء بالمغرب، ومازال لاعبينا المتصدرين لأوزانهم في الصدارة، كون من خسر منهم خسر في المباراة النهائية لذا لم يفقد الكثير من النقاط ، وإن شاء الله ينهون الجولة الأخيرة ابطال لأوزانهم".

وأكد رئيس اتحاد الكاراتيه: "أعد الجماهير المصرية العاشقة للعبة بالتتويج بالمركز الأول ببطولة العالم القادمة للجماعي".

وعن مفاجأة البطولة قال محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه: "جنة علي لاعبة مصر صاحبة الميدالية الذهبية لوزن 50 كجم هي مفاجأة البطولة ، فرغم صغر سنها وكونها سوف تخوض بطولة العالم تحت 21 سنة هذا العام ، إلا أنها استطاعت التفوق على كل بطلات العالم في ميزانها ، وأنها تأهلت للعب في البطولة من خلال تصنيفها ، ونتائجها تحسب للمنتخب وجهازه الفني بالكامل ، ونتوقع تتويجها ببطولة العالم تحت 21 عاما كما كانت بطلة عالم للشابات قبل ذلك".

واختتم الدهراوي تصريحاته موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد المصري في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة واستضافة البطولات الكبرى في مصر.

وتوج منتخب مصر بـ6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين لعبد الله ممدوح ، وجنة علي وفضيتين ليوسف بدوي وطه طارق وبرونزيتين ليوسف فرج وحازم محمد .

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق إلى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

وشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، نحو 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، وشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.