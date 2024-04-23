خلف الزناتي رئيسًا لاتحاد المعلمين العرب للدورة الثالثة

أسفرت نتائج انتخابات اتحاد المعلمين العرب عن فوز خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين بمنصب رئيس اتحاد المعلمين العرب بالإجماع للدورة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك في الانتخابات التي أجريت خلال جلسات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب في دورته الحادية والعشرين والذي تستضيفه دولة المغرب.

وكان " الزناتي" قد تولى رئاسة اتحاد المعلمين العرب أول مرة عام ٢٠١٥ ، ثم أعيد انتخابه رئيساً للاتحاد في الدورة السابقة عام ٢٠١٩، وأجمعت نقابات ومنظمات المعلمين في الدول العربية أعضاء الاتحاد على انتخاب " الزناتي" رئيساً للاتحاد للدورة الثالثة على التوالي، وتستمر مدة رئاسة الاتحاد ٤ سنوات.