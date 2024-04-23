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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الفائزين بانتخابات سنودس النيل الإنجيلي للدورة ١٣٤

سنودس النيل الإنجيلي
سنودس النيل الإنجيلي
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عزت شاكر، والذي انتُخب رئيسًا لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي، وهو المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر.

اختتمت اليوم الثلاثاء، إجراءات الانتخابات على مقعد رئيس السنودس ونائب الرئيس وعدد من رؤساء المجالس السنودسية. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة للدورة "١٣٤" بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

كما هنأ القس مايكل أنور، بفوزه بمنصب نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام سلامة، سكرتير ثالث لسنودس النيل الإنجيلي، والقس عيد صلاح، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقس صموئيل زكي، رئيس مجلس الإعلام والنشر، والقس جوهر عزمي، رئيس مجلس الخدمات والتنمية، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام للمؤسسات التعليمية.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بفوز قيادات لها تاريخ في خدمة الكنيسة المشيخية، كما أشاد الدكتور القس أندريه زكي بنزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية، والتزام الطائفة الإنجيلية بمصر بمبدأ الديمقراطية والحرية في انتخابات قياداتها.

وقال رئيس الإنجيلية: "أتقدم بخالص التهنئة لجميع الإخوة من قيادات سنودس النيل الإنجيلي المنتَخَبين الجدد، وأصلي من أجل خدمتكم، وأن يبارك الرب عملنا في خدمه الكنيسة والمجتمع المصري، ويمنح بلادنا الغالية السلام والعالم أجمع".

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس عزت شاكر رئيس ا لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي المجمع الاعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الانتخابات