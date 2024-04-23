شركة TLD-The Land Developers تطلق لاجونا-Laguna في سهل حشيش بالبحر الأحمر

أعلنت شركة TLD-The Land Developers، أحد الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن إطلاق «لاجونا-Laguna» وهي أحدث توسعاتها بمشروع il Bayou في سهل حشيش بالبحر الأحمرK والذي تبلغ استثماراته 2 مليار جنيه.

تضيف التوسعات الجديدة 80 ألف متر مربع إضافية إلى المساحة الحالية للمشروع، ليصل إجمالي المشروع إلى 125 ألف متر مربع، بمستهدفات بيع تتجاوز 550 مليون جنيه لعام 2024 ،بعد النجاح المشهود الذي حققته الشركة في بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس التزام شركة TLD بأهمية الاستثمار في وجهات سياحية بما تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية السياحية وخطة التنمية العمرانية.

تُعدّ «لاجونا-Laguna» مرحلة جديدة بمشروع il Bayou، وهو مشروع سكني فندقي ساحلي، متكامل الخدمات بموقع متميز يجمع بين مجموعة من الأنماط السكنية المختلفة، لتُلبي احتياجات مختلف العملاء وتُحقق أحلامهم في المعيشة وسط أجواء طبيعية. ليشكل مجمعًا متكاملًا يقدم مجتمعًا ذا قيمة ترفيهية ومناظر طبيعية خلابة، وينقسم المشروع إلى خمس مراحل، لكل مرحلة طابعها الخاص، وقد صممت بشكل مثالي لخدمة الراغبين في الهدوء والراحة.



وتعليقاً على إطلاق المرحلة الجديدة لاجونا، صرح عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD- The Land Developers قائلاً: "نفتخر بإطلاق لاجونا وهي أحدث توسعات مشروع il Bayou الذي يعتبر وجهة سكنية فندقية سياحية وعلامة فارقة في سهل حشيش بالبحر الأحمر، لما يتميز به من موقع استراتيجي حيث نستهدف من خلال المشروع الجديد دعم الاستثمار السياحي وتحفيز حركة السياحة في مصر. ونحن في TLD، نضع الاستدامة على رأس أولوياتنا في جميع مشاريعنا إيمانًا بمسؤوليتنا تجاه البيئة وحماية مواردها للأجيال القادمة، ونسعى جاهدين لإنشاء مشاريع متكاملة تُساهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال تصدير العقارات والتنمية السياحية." وأضاف: " il Bayou ليس مجرد مشروع سياحي، بل هو تجسيد لرؤيتنا في خلق بيئة معيشية مستدامة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة، لذلك تُمثل المرحلة الجديدة "لاجونا" خطوة هامة في خطتنا الطموحة لتوسيع محفظة أراضينا وتعزيز النجاح الذي حققناه في بيع المرحلة الأولى والثانية من il Bayou، لتوفير تجربة معيشية فريدة من نوعها تُلبي احتياجات جميع أفراد العائلة ".

وتضم «لاجونا-Laguna» وحدات سكنية كاملة التشطيب على أعلى مستوى، تشمل وحدات فاخرة متنوعة بين تاون هاوس وتوين هاوس مكونة من 2 إلى 4 غرف نوم بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 177 متر مربع وتصل إلى 212 متر مربع، مع حمام سباحة خاص لكل منها، وشاليهات تتراوح ما بين 105 متر مربع وتصل إلى 130 متر مربع، وتعد وجهة مثالية للباحثين عن بيئة هادئة حيث تم تصميم المشروع للاستمتاع بتجربة رائعة للمقيمين نتيجة انسجام الطبيعة بين الرمال الذهبية والمياه النقية. ومن ناحية أخرى، يوفر المشروع مجموعة متنوعة من الخدمات التي تُلبي جميع احتياجات المقيمين، بما في ذلك منطقة حمام سباحة مميزة مع بحيرات زرقاء هادئة للسباحة، بالإضافة إلى منطقة حمام سباحة مخصصة للأطفال والألعاب الترفيهية لتشكل تجربة فريدة تخلق الذكريات السعيدة لجميع أفراد الأسرة.

ويتميز مشروع il Bayou بتصاميمه المبدعة المستلهمة من جمال الطبيعة، حيث يندمج العناية بالبيئة والاستدامة مع الأسلوب العملي في توفير مساحات معيشية تلبي احتياجات الحياة اليومية، ويوفر التصميم شبكة متكاملة من الشوارع المخصصة للمشاة، جنبًا إلى جنب مع منتزه promenade مركزي، بمساحات شاسعة من الحدائق والخضرة يطغى عليها البحيرات المائية، ليمثل «لاجونا» فرصة رائعة للاستمتاع بجمال الطبيعة.