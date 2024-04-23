النيابة الإدارية تهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

قدم المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

ودعت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دماؤهم الذكية أرض سيناء الحبيبة فداءً للوطن، وأن ينصركم، ويُسدد خطاكم، وأن ينعم على مصرنا العزيزة، تحت قيادتكم الحكيمة، بالازدهار والرخاء والاستقرار.