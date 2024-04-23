اليوم العالمي للكتاب.. قطاعات وزارة الثقافة تمنح خصومات على إصداراتها

قدمت قطاعات وزارة الثقافة خصومات متنوعة على إصداراتها، وذلك احتفالا باليوم العالمى للكتاب، والذى يحتفل به العالم سنويًا يوم 23 ابريل من كل عام، وذلك بعد توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بالاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، بفتح متحفي "نجيب محفوظ"، و"طه حسين" بالمجان، وعمل خصومات على عدد من أبرز سلاسل وإصدارات قطاعات الوزارة، رصدتها لكم "البوابة نيوز" فى السطور التالية:

خصومات متنوعة على إصدارات هيئة الكتاب

قدمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خصمًا خاصًا على أحدث إصداراتها وعدد من السلاسل والمجموعات الكاملة، بجميع منافذها بالقاهرة والمحافظات، لمدة أسبوع،

كما تقدم الهيئة إصدارات تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، والتي تضم مئات الإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة.واتساقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة في تعزيز الهوية ودعم الإبداع والفكر، وتقديم نسب خصومات خاصة على مجموعة الإصدارات لتشجيع الجمهور على القراءة والاستفادة من العروض الثقافية المميزة.

خصم 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة

بينما أعلن المجلس الأعلى للثقافة ضمن إطار تنفيذ خطة الفعاليات عن منح خصم 50% على جميع إصدارات المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 30 أبريل 2024.

المركز القومى لثقافة الطفل يمنح تخفيضات 50 % على إصداراته

فيما أعلن الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مدير المركز القومى لثقافة الطفل، انه وفقا لقرار الدكتورة نيفين الكيلانى، سيتم عمل تحفيض 50% لشراء الكتب بمناسبة اليوم العالمى للكتاب، كما أن اصدارات الكتب موجودة فى منافذ بيع صندوق التنمية الثقافية وأيضا فى المركز القومى لثقافة الطفل.

خصم ٤٠٪؜ على جميع اصدارات المركز القومى للترجمة

كما قدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي خصم ٤٠٪؜ على جميع اصداراته بمنفذ البيع ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ ابريل الجاري ، وذلك احتفالا باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

ومن احدث اصدارات المركز القومي للترجمة المتاحة بمنفذ البيع

الذاكرة الاجتماعية من ترجمة هدى زكريا،حول العدالة على كوكبنا من ترجمة كرم عباس،قرن الدماء: ١٩١٤-٢٠١٤ الحروب العشرون التي غيرت العالم،مقدمة في نظرية المعرفة من ترجمة محمد باشا،بورتريهات البطالمة من ترجمة جلال رفاعي،عصر البراءة :الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الاولى والثانية من ترجمة محمد العجمي،مصر في العقد الاخير المديد عن القرن التاسع عشر من ترجمة سارة عناني و الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في افريقيا من ترجمة علي الغفاري.

٣٠% خصم على إصدارات دار الكتب والوثائق القومية

في إطار احتفالات وزارة الثقافة، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، قرر الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، أن يتم تخفيض ٣٠% من سعر جميع إصدارات الدار خلال يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ إبريل الجاري.

يذكر أن اليوم العالمِي لِلكتاب وحقوق المؤلف هُو اِحتِفال يقام كل عام في يوم 23 أبرِيل من كل عام، بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب، ويعتبر تاريخ اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف،رمزيًا في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، إذ يرتبط اختيار يوم 23 أبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف بتاريخ ثقافي وأدبي مهم، حيث يحتفل به لتكريم إرث الكُتّاب والمؤلفين العالميين البارزين في التاريخ الأدبي، بما في ذلك ولادة ووفاة الكاتب الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير، وقد قامت المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) بتحديد يوم 23 إبريل يومًا عالميًّا للكتاب وحقوق المؤلف كاعتراف دولي يبرز الأهمية العالمية لهذا اليوم ويسهم في تعزيز حقوق المؤلفين وحماية الملكية الفكرية.