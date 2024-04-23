محافظ دمياط تترأس أولى اجتماعات مجلس إدارة جسر الحضارة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أولى اجتماعات مجلس إدارة كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله بمشاركة مجتمعية وافتتاحه السبت الماضى خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحافظة دمياط.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى الادارات المعنية ومجلس إدارة الكوبرى .

وناقشت "المحافظ" خلال الاجتماع قواعد تشغيل الكوبرى وتحديد القيم الإيجارية لقاعتى الاجتماعات والندوات وقاعة VIP ، وكذلك أُطر تشغيل الساحة الخارجية والمسرح وآليات استغلالهم فى إقامة المعارض والحفلات والأنشطة وورش العمل وأيضًا آلية استغلال المرسى النهرى.

وبحثت "الدكتورة منال عوض" مقترحات التشغيل وتكليف جهاز للأمن والنظافة والصيانة للحفاظ على الكوبرى ، وكذلك دراسة وضع خطة محددة لضمان انتظام عملية سير العمل بالكوبرى من كافة النواحي الإدارية والمالية .

وأكدت محافظ دمياط أنه وبعد النجاح الكبير الذى حققته خطة التعاون مع الشركة المنفذة لغمشروع واعادة تأهيل هذا الأثر التاريخى ، تحرص المحافظة على وضع خطة للتشغيل تتناسب مع مكانته التاريخية وتحقق تعظيم الاستفادة منه لاستعادة دوره كمركز تنويرى وثقافى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "كوبري دمياط التاريخي " بمدينة دمياط، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح الكوبري، أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تطوير وإعادة تأهيل كافة المواقع التاريخية والأثرية بجميع محافظات الجمهورية، بما يجعلها مقاصد سياحية جاذبة، وبما يعزز القيمة الحضارية للدولة المصرية.

