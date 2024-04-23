الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للغة الإنجليزية

تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة الانجليزية في مثل هذا اليوم ٢٣ أبريل من كل عام، وذلك ضمن جهود المنظمة لتعدد اللغات والثقافات ولرفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي وإنجاز كل لغة من اللغات.

ودشن اليونسكو مبادرة في ١٩ فبراير أعلن الاحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة من بينهم اللغة الإنجليزية في هذا اليوم وهى التاريخ المتعارف عليه يوم ميلاد ويليام شكسبير الشاعر الانجليزي أعظم كاتب مسرحي على مر العصور.

واللغة الانجليزي هي الأكثر انتشارا في دول العالم وواحدة من لغتي العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن ضمن اللغات الست للمنظمة ويأتي الاحتفال بها نتيجة لمبادرة من ادارة شئون الاعلام في الامم المتحدة في عام ٢٠١٠ جيث تم تحديد ايام لغة لكل لغة من اللغات الرسمية الست للمنظمة.

وينسب للكاتب العظيم شكسبير الفضل في تطور اللغة الإنجليزية لكونه أشهر من كتب بها في العصور الحديثة حيث ادخل التعابير عبى قاموس اللغة الانجليزية وتعبتر احدى اللغات الحديثة نسبيا اذا قرنت بكل من اللغة العربية، العبرية، او الفارسية وتطورت واصبحت مثيرة للاهتمام والدراسة وأصبحت أكثر شيوعا والأكثر استخداما عالميا مع الوقت وعلى شبكة الانترنت.