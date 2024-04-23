سنودس النيل الإنجيلي يعلن عن نتيجة انتخاباته

أجري سنودس النيل الإنجيلي المشيخي "المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر"، انتخاباته خلال انعقاد اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة ١٣٤ والمنعقدة بمقر الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة .

وأعلنت لجنة الفرز منذ قليل ، عن فوز كل من: الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر رئيسا للسنودس بالتزكية خلفا للدكتور القس راضي عطالله وتاريخ شغل المقعد لهذه الدورة عام ، القس مايكل أنور نائب رئيس السنودس والذي حاز على ٢٣٩ صوتا صحيحا، ويشغل المقعد لمدة عام أيضًا.

بينما فاز القس عيد صلاح علي مقعد رئيس المجلس القضائي والدستوري بعد حصوله علي ٢٢٦ صوتاً وفترة شغل المقعد أربعة سنوات قابله للتجديد فترة أخرى، والقس صموئيل ذكي رئيسا لمجلس الإعلام والنشر لفترة أربعة سنوات قابله للتجديد مرة واحدة ، والدكتور القس جوهر عزمي رئيساً لمجلس الخدمات والتنمية لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى.

واختتم السنودس جلسته بالصلاة والراحة لمدة ساعة للغذاء ثم العودة لمناقشة بعض التقارير الخاصة بالمجالس والمجامع السنودسية.

حيث من المقرر أن يعقد السنودس انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلي العام غدا الأربعاء.

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