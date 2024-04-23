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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأنبا أكسيوس لتجليسه أسقفًا على إيبارشية المنصورة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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هنأ وفد من جامعة المنصورة، نيافة الأنبا أكسيوس بمقر المطرانية بمناسبة تجليسه أسقفا على إيبارشية المنصورة و توابعها، خلفا للراحل نيافة الأنبا داود، حيث ترأس الوفد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة .

فيما ضم كلا من الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور باسم صلاح وديع مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، الدكتورة مريم ويصا مدير مركز رعاية المبتكرين والموهوبين والنوابغ.
وقدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا أكسيوس مؤكداً تقديره واعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصرى، بكل ما تحملها من معاني للمحبة والسلام والتآخى بين الجميع فى نسيج وطنى قوى واحد.
كما حضر اللقاء القمص ساروفيم وديع وكيل المطرانية والقس غبريال النجاشى سكرتير المطرانية، والقس ميخائيل كاهن بالمطرانية.

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