COP28: البلدان النامية تحتاج إلى التمويل لما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا

قال السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28"، إن البلدان النامية تحتاج إلى التمويل لما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، مؤكدا أن يجب توفير هذا المويل بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة للجميع، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" بالشراكة مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والمركز العالمي لتمويل المناخ، والتي أقيمت في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وناقشت الجلسة، التي استضافت العديد من وزراء تغير المناخ، والمالية، والقادة في مجال الاستثمار، وممثلين عن المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التقدم المحرز في مجال التمويل المناخي منذ "COP28"، ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ بنود "إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي"، الذي تم إطلاقه لبناء الزخم ودعم جهود تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي الجديد لتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وخاصةً في دول الجنوب العالمي.