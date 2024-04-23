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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

طلب تحريات المباحث في سقوط سيارة على شريط المترو بروض الفرج

الحادث
الحادث
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تباشر نيابة شمال القاهرة التحقيق في سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري على شرط مترو روض الفرج وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.
وسقطت سيارة ملاكى من أعلى كوبري على شريط مترو الأنفاق بمحطة روض الفرج ،وهرعت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة من اعلى كوبرى داخل محطة مترو محور روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط سيارة ملاكى من  أعلى الكوبرى على شريط المترو.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسور وكدمات، وجارٍ نقله للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ولم يسفر الحادث عن تهطل القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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