مروة عودة: الأزياء تقدم معطيات مهمة عن الشخصية للجمهور في السياق الدرامي

بمواد وتقنيات مبتكرة، استطاعت الفنانة مروة عودة، إضفاء جو الابتكار والتجديد على عروض المسرح التجريبي وتعزيز تجربة الجمهور، فى تصميم أزياء الاستعراض.

"استخدام المواد والتقنيات المبتكرة في تصميم أزياء الاستعراض في المسرح التجريبي"، عنوان معرضها الحالى الذى زينت لوحاتها وقطعها الفنية متحف احمد شوقى، برعاية قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، حيث تستمر فعالياته حتى 27 ابريل الجارى.

وعن المعرض قالت الفنانة مروة عودة فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنها شاركت بـ 4 قطع ملابس مانكيان، و8 لوحات فنيه، وجميع أزياء المعرض استخدمتها فى ختام مهرجان المسرح التجريبى الدورة الـ 30 بطولة محمود حميدة وإخراج المخرج هانى عفيفى.

وأضافت "عودة"، أنها كانت مصممة أزياء الملابس المودرن المعاصرة لفقرات الرقص الحديث، حيث كان ختام مهرجان المسرح التجريبى، يصور محمود حميدة الذى كان يلعب دور المخرج الذى يمارس التجريب فى كل عناصر العمل الفنى من ديكور وملابس وإضاءه وكان يقوم بتجريب أكثر من فقره فنية جديده فى الرقص حديث.

واكدت الفنانة ان التجهيز للمعرض استغرق حوالى اسبوعان، منهم اسبوع تناقشت مع استاذ هانى المخرج، وبدأو فى الشغل الأولى ثم عملوا على بعض التعديلات، لانهم كانوا مرتبطين بميعاد محدد للعرض.

وأوضحت انها استخدمت خامات محليه، وبعض القطع المرنه التى تساعد على الحركه فى الرقص، مضيفة انها اختارت اللون الفضى لانه يدل على الحداثة بالاضافة الى ان الخامة تتفاعل مع الاضاءة بشكل مميز لتعمل على الدمج مع فكرة الرقص الحديث.

وعن دور الازياء كعمل فنى، قالت إن دورها ليس تجريبى فقط بل تعطى معطيات للجمهور فى اى عمل فنى، دون اللجوء للحديث، مضيفة ان المعطيات مهمة جدا للشخصيات التى ترتدى الازياء فى السياق الدرامى.

وبسؤالها عن التحديات والصعاب التى تواجهها فى هذا المجال، اشارت الى ان قلة عدد الورش فى مصر، وان الاغلبية منها ورش خاصة تحتاج الى ميزانيات كبيرة، وخاصه وانها تعمل فى حدث تابع للدولة.

الفنانة مروة عودة هي مدرس بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور والأزياء المسرحية، حصلت على 14 جائزة محلية ودولية في تصميم الأزياء المسرحية، وقامت بتصميم 69 مسرحية في مختلف الدول العربية، آخر أعمالها تصميم أزياء عرض "انستونا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وإخراج خالد جلال، فازت بجائزة أفضل شخصية مسرحية بإجماع الأصوات في مهرجان شرم الشيخ المسرحي الشبابي عام 2022، كما حصلت على جائزة الدولة للإبداع وجائزة الدولة التشجيعية.