«يوسف محمد» و«منار عبد اللطيف» يفوزان بلقب الطالب المثالي بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب" إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات" على مستوى كليات جامعة المنيا، حيث أسفرت النتائج عن فوز الطالب يوسف محمد عبد الله، بكلية طب الأسنان بالمركز الأول، وحصد لقب الطالب المثالي، كما حصدت الطالبة منار حمدي عبد اللطيف، بكلية العلوم لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

حقق المركز الثاني من الطلاب، الحسين صلاح بكلية الهندسة، وجاء بالمركز الثالث الطالب أحمد محمد، بكلية الطب البشري، ومن الطالبات حصلت أشرقت طهير، بكلية الطب البشري على المركز الثاني، والطالبة آيات نور الدين، بكلية الصيدلة على المركز الثالث.

هنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بجميع المراكز، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الثلاث الأوائل من الطلاب والطالبات، كما سيحصل الفائزين بالمركز الأول على كأس التميز، مضيفًا بأن هذه المسابقة تهدف الجامعة من خلالها إلى تكريم الطلاب المتميزين بالأداء الأكاديمي والسلوك الحسن، والمُساهمة الإيجابية في المجتمع، لما يعكسونه من القيم والمُثل الحسنة التي تسعى الجامعة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإذكاء روح المنافسة بينهم، فضلًا عن إسهامها في بناء شخصيتهم، وإحداث التكامل بين دراستهم وتفوقهم العلمي، وبين تنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة والمجالات لديهم.

تجدر الإشارة إلى أنه حَكَّم فعاليات المسابقة التي أُجريت على مرحلتين، كلٌ من: الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق رئيسًا للجنة التحكيم، وعضوية الدكتور عبد المجيد أمين، عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق، القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الأهلية، والدكتور محمد نجيب قناوي الأستاذ بكلية الزراعة.

كما أشرف على تنظيم فعاليات المسابقة، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ورنده على الاخصائية بالإدارة.