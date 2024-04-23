تهديدات داعش للولايات المتحدة.. تعزيز الخطة الأمنية وتشديدها على الأماكن الحيوية والمراكز التجارية الكبرى.. وأستاذ علوم سياسية: الإرهاب صناعة أمريكية

يحاول داعش خلال الفترة الحالية زيادة نشاطه وهجماته في أوروبا وأمريكا، مستغلاً أزمة غزة.

وكانت قد نشرت في وقت سابق صحيفة "واشنطن بوست"، تقريرا تحدثت فيه عن تهديدات التنظيم لأمريكا، مستعينة ببعض الوثائق الامنية، التي تتحدث عن تأمين اهم المراكز التجارية والكنائس الكبرى، خوفًا من هجمات داعش.

وعقب هذه التهديدات شددت الأجهزة الأمنية من حملتها الأمنية وكثفت تأمينها على الأماكن الحيوية والمراكز التجارية الكبرى.

لماذا أمريكا؟

بحسب مجلة "فورين بلوسي"، فإن داعش يرغب دائما في شن هجمات إرهابية ضد أمريكا، لأنه يدرك أن الولايات المتحدة قوة عظمى وعند شن ضدها اي هجوم سيحصل على شو وظهور إعلاني كبير للغاية، وهذا الأمر سوف يسهل عليه عمليات التجنيد، لانه سيكون بالنسبة لأي عنصر تنظيم قوي استطاع ضرب أمريكا.

ولكنه لن يستطيع ضرب أمريكا ولا سن حتى هجوم صغير، فهو دائما يهدد لكنه لا ينفذ، خاصة وأن أمريكا استطاعت الفترة الماضية تكوين شبكة من العلاقات القوية مع أتباع داعش في العديد من الدول.

كيف تواجه أمريكا تهديدات داعش؟

تواجه امريكا في الفترة الحالية تهديدات تنظيم داعش بشكل جدي للغاية، ذلك على الرغم من إحرازها تقدم كبير في الحد من التهديد الإرهابي الذي تتعرض له الولايات المتحدة، لكنها تعلم أنها لا تزال تواجه مجموعة تهديدات عابرة للحدود.

وفي السياق ذاته قامت إدارة بايدن خلال عامها العملي الأول بإعادة تقييم شامل لكيفية تصدي الولايات المتحدة للإرهاب سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الخارجي.

وفي تصريح خاص لـ" البوابة نيوز"، يقول صفوان الإمام ، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صنعت داعش، ليكون سبب كافي يجعلها تهاجم به سوريا والعراق، ومن الطبيعي من كل حين وآخر يحاول داعش ابعاد التهم عن أمريكا بتهديد بسيط أو هجوم فاشل، لكننا نعلم جيداً أن داعش هو صنيعة أمريكا والغرب.