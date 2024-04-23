جامعة طنطا تطلق الملتقى الافتراضي الخامس للتواصل مع أصحاب الأعمال

شاركت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، في إطلاق ملتقى الجامعات المصرية الافتراضي الخامس للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال - UCCD Virtual Career Expo 2024.

صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تتبنى من خلال خطتها الاستراتيجية مجموعة من السياسات والآليات التنفيذية للربط بين الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل الحالي والمستقبلي وبرامجها الأكاديمية والمحتوى العلمي والجدرارات والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن جامعة طنطا استحدثت وحدة للتوظيف المهني والتواصل مع أصحاب الأعمال لتعزيز فرص خريجيها في الحصول على الوظائف المناسبة والبرامج التدريبية المؤهلة.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المراكز الجامعية الثلاثة للتطوير المهني تشهد تحقيق إنجازات كبيرة من خلال زيادة عدد الطلاب والخريجين ممن تلقوا خدمات مهنية على مستوى المهارات الأساسية والجوانب المهارية والمعرفية وتعزيز قدراتهم في كتابة السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية والبحث عن الوظائف وإنشاء الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في التوظيف، مؤكدا على الدعم المستمر من رئيس الجامعة لأنشطة المراكز ايمانا بأهمية الربط بين المسارا الأكاديمي والمسار المهني.

جدير بالذكر ان الملتقى يهدف الى تعريف الطلبة والخريجين على المسارات المهنية المختلفة، كما يحرص الملتقى على الالتزام بمبادئ الدمج والشمول وذلك من خلال تخصيص أنشطة وفرص تدريبية، ووظائف للطلاب ذوي الإعاقة.

ويتم تنظيم هذا الملتقى تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من الجامعة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم خدمات التوجيه المهني والتدريب لمختلف الطلاب والخريجين.