غير قانونية.. إيران ترفض العقوبات الأوروبية المتوقعة

رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العقوبات المتوقعة ضد بلاده بسبب الهجوم الصاروخي وبطائرات الدرون على إسرائيل مطلع هذا الشهر، ووصفها بأنها " غير قانونية " و"مؤسفة".



وكتب أمير عبد اللهيان عبر منصة أكس اليوم الثلاثاء أن إيران مارست حق الدفاع عن نفسها بهذا الهجوم، داعيًا لفرض عقوبات على إسرائيل.



وكان وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد طالبوا في اجتماع في لوكسمبورج أمس الاثنين منسق السياسة الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل بتقديم مقترحات حقيقية للعقوبات.



وهناك خطط أيضا لفرض عقوبات على الأفراد والمنظمات والشركات المشاركة في إنتاج طائرات الدرون والصواريخ وإيصالها لحلفاء إيران في الشرق الأوسط.



وتأتي هذه الخطوات ردا على الهجوم الصاروخي المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل منذ 10 أيام.

وجاء الهجوم الإيراني بعد هجوم إسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في مطلع الشهر.