قصور الثقافة تقدم فعاليات متنوعة بالمسرح المتنقل بالفيوم

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات متنوعة بقوافل المسرح المتنقل، بمركز طامية بمحافظة الفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تبدأ الفعاليات في السادسة مساء اليوم بالمجمع التعليمي بطامية، بعرض فني لفرقة الإنشاد الديني لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي.

ويوم الأربعاء ٢٤ أبريل تتضمن الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، وتختتم الفعاليات يوم الخميس ٢٥ أبريل بعرض فني لفرقة كورال الطفل لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف.

كما تتضمن الفعاليات عددا من الورش الفنية للأشغال اليدوية وتعليم أساسيات الرسم والتلوين، إلى جانب عروض الأراجوز، وورش الحكي، واكتشاف المواهب من أبناء مركز طامية.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بالتعاون مع مجلس مدينة طامية والإدارة التعليمية بطامية، ومكتبة الطفل والشباب بطامية.