موعد عرض الفيلم الفلسطيني "الأستاذ" بمهرجان مالمو للسينما العربية

يعرض مهرجان مالمو للسنيما العربية، اليوم الثلاثاء الفيلم الفلسطينى "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، في الثامنة ونصف مساء بسينما بانورا

"الاستاذ " يسلط الضوء على كافة الإحباطات اليومية وحالة الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون، ويوضح تأثير الحياة في بيئة يسيطر فيها أفراد يحملون أسلحة نارية ويملون على الأفراد ما يفعلونه وما لا يفعلونه أو كيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم.

يتضمن البرنامج المعلن للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية 26 فيلماً (12 فيلم طويل و14 فيلم قصير)، وهي من انتاج 13 دولة عربية مع شراكاتٍ انتاجية من 10 دولٍ أجنبية. علاوة عن عروض المدارس والليالي العربية

تجدر الاشارة الى ان مهرجان مالمو للسينما العربية كرم في حفل افتتاح الدورة الـ١٤ المخرج الكبير خيري بشارة، وسط عاصفة من التصفيق