وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يلتقون مع شباب المحافظة فى لقاء حواري

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لقاء شبابي مع برلمان الشباب والكيانات الشبابية بمحافظة شمال سيناء، بحضور محمود حسن راتب، رئيس مجلس امناء الجامعة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بلقائه اليوم مع الشباب من ابناء محافظة شمال سيناء، في جامعة سيناء، مؤكداً حرصه على اللقاء مع الشباب وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالشباب المصري، إيماناً بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر والمستقبل للوطن.

وأشار وزير الشباب والرياضة الى ان ما تشهده مصر اليوم من نهضة شاملة في مختلف المجالات يعد من ثمار مجهودات الشباب الكبيرة وابداعاتهم املاً في البناء والتطور والتنمية.

وفي حديثه مع الشباب أكد وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصري أثبت قدراته الاستثنائية في التميز والإنجاز في جميع المجالات، سواء على المستوى العلمي أو الرياضي أو الثقافي أو الفني، وإنّ مشاركة الشباب الفاعلة في بناء الدولة المصرية الحديثة، هي ضمان لمستقبلٍ مشرقٍ وواعدٍ لمصرنا الحبيبة حيث تولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم، من خلال مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها.

واضاف وزير الرياضة : "قامت وزارة الشباب والرياضة بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتوفير فرص العمل لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، كما تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء المزيد من مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة الشبابية".

واختتم صبحي حديثه مع الشباب قائلا: "الدولة المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا بأنّ الشباب هم بناة المستقبل، ولذلك فإنّنا نثق بكم ونؤمن بقدراتكم، ونراهن على طموحاتكم وإبداعاتكم. واجدد دعوتي للشباب من أجل الاستمرار في بذل الجهد والمثابرة، والعمل من أجل تحقيق طموحاتهم وأحلامهم".

ومن جانبه تقدم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل والدائم للمحافظة وتفانيه من اجل الدفع بعجلة التنمية والنهوض بالمنشآت الشبابية والرياضة في المحافظة وايضا تقديم العديد من البرامج والخدمات للشباب المصري.

مؤكدا ان الفترة الماضية شهدت طفرة في البنية الانشائية الشبابية والرياضة في المحافظة وهو ما يظهر جليا للجميع، مع الوضع في الاعتبار التقدم المستمر والتطوير في العديد من المجالات.