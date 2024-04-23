بالفيديو.. الإغاثة الطبية بغزة: نحاول إعادة تشغيل مستشفى الأمل في خان يونس

قال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن هناك محاولات لإعادة تشغيل جزئي لمستشفى الأمل في محافظة خان يونس، بعد تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى محاولات أخرى لتشغيل بعض المستشفيات في قطاع غزة بعدما تعرضت لاعتداءات وتدمير من جانب الكيان المحتل.

وأضاف "ياغي"، في مداخلة هاتفية لفقرة "التصعيد في غزة"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن جميع هذه المحاولات مقدمة من الطواقم الطبية للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بالحد الأدنى للمرضى وللجرحى الفلسطينيين، ومحاولة إبقاءها على قيد الحياة.

وتابع أن هناك عدد من المحاولات لإعادة تشغيل مجمع الشفاء مجددًا، والذي يعتبر الملاذ الأخير للقطاع اطبي في القطاع المنكوب، مؤكدًا أن المجمع تعرض لتدمير كبير.

ونوه إلى أنه يتواجد ما بين 600 إلى 700 ألف مواطن فلسطيني في مجمع الشفاء الطبي، الذي خرج عن الخدمة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كافة الانتهاكات في قطاع غزة.