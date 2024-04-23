"المركزي": ارتفاع قروض البنوك إلى 5.286 تريليون جنيه بنهاية 2023

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الإقراض بالبنوك إلى 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 4.012 تريليون جنيه بنهاية 2022.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي ، أن قروض الحكومة سجلت 2.356 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 1.604 تريليون جنيه بنهاية 2022، منها 1.256 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 1.100 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

وبلغت أرصدة القروض غير الحكومية 2.929 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.408 تريليون جنيه بنهاية العام السابق عليه، منها 2.462 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 467.2 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.