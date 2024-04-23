ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

"المركزي": ارتفاع قروض البنوك إلى 5.286 تريليون جنيه بنهاية 2023

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الإقراض بالبنوك إلى 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 4.012 تريليون جنيه بنهاية 2022.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي ، أن قروض الحكومة سجلت 2.356 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 1.604 تريليون جنيه بنهاية 2022، منها 1.256 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 1.100 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

وبلغت أرصدة القروض غير الحكومية 2.929 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.408 تريليون جنيه بنهاية العام السابق عليه، منها 2.462 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 467.2 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

البنك المركزى المصرى ارتفاع أرصدة الإقراض بالبنوك قروض الحكومة أرصدة القروض غير الحكومية