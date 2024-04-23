البنك المركزي: ودائع القطاع المصرفي تتخطي 10 تريليونات جنيه بنهاية 2023

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لتسجل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، بقيمة ارتفاع بلغت 1.582 تريليون جنيه.

وأوضح البنك المركزي أن الودائع انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 2.277 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.885 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

وأضاف أن الودائع الحكومية انقسمت إلى 1.965 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 311.815 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وأوضح أن الودائع غير الحكومية انقسمت إلى 6.287 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 1.598 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.