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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

البنك المركزي: ودائع القطاع المصرفي تتخطي 10 تريليونات جنيه بنهاية 2023

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لتسجل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، بقيمة ارتفاع بلغت 1.582 تريليون جنيه.

وأوضح البنك المركزي أن الودائع انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 2.277 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.885 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

وأضاف أن الودائع الحكومية انقسمت إلى 1.965 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 311.815 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وأوضح أن الودائع غير الحكومية انقسمت إلى 6.287 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 1.598 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

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