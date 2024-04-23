هيئة قناة السويس تنجح في إنقاذ سفينة من الغرق داخل البحر المتوسط.. فيديو

قالت هيئة قناة السويس إن وحدات الإنقاذ البحري بقناة السويس أنقذت سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل؛ وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من 12 فرد من الغرق اليوم الثلاثاء وذلك في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة بقناة السويس.

وأوضحت الهيئة في البيان الصادر عنها أن السفينة شحطت فور دخولها منطقة انتظار السفن بمدخل غاطس بورسعيد؛ وذلك قبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

وعن السفينة التي شحطت بشاطيء المتوسط في بورسعيد؛ أوضح بيان الهئية أن طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا يبلغ 94 مترا؛ أما عرضها يبلغ 15 مترا وغاطسها يبلغ 6 أمتار؛ وتحمل السفينة على متنها 3 آلاف طن يتبع توكيل أسيوط وهي قادمة من لبنان وكانت مُتجهة لميناء الأدبية بمصر.

