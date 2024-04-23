شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاربعاء؛ إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي كافة الانحاء وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء ومعتدل علي السواحل الشمالية.

كما يشهد الأربعاء نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من غرب البلاد و المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعي علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 29 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 30 درجة .