فيلم "شقو" يحصد 916 ألف جنيه بدور العرض أمس

حقق فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف، ايرادات متنوعة في شباك التذاكر، حيث تصدر قائمة الإيرادات اليومية، ضمن أفلام عيد الفطر المبارك المنافسة في دور العرض حيث بلغت ايراداته امس الاثنين الموافق 22 أبريل ما يقرب من 916،923 ألف جنيهًا.

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، خارجين على القانون، يمارسون أعمالا إجرامية مشبوهة، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

وتجدر الاشارة إلى أن فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف قد تخطت ايراداته الـ 50 مليون جنيه منذ بداية عرضه من موسم عيد الفطر، ليتربع على قمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك وابرزها الحريفة بطولة الفنان نور خالد النبوي، فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف، والفنانة دينا الشربيني، فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، فيلم أسود ملون بطولة الفنان بيومي فؤاد، والفنانة رنا رئيس.

وفيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.