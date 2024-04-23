استمرار فعاليات المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالإدارات التعليمية

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار فعاليات المراجعات النهائية للصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، على مستوي جميع الادارات التعليمية العشر، وذلك في إطار تنفيذ الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 /4 /2024.

وانتظمت المراجعات النهائية بالمقار المخصصة بالإدارات التعليمية والتي شهدت إقبالا طلابيا وحضورا كثيفا لطلاب المرحلتين حيث تم حضور الطلاب في 29 مقر للمرحلة الاعدادية، و28 مقر لمراجعة المرحلة الثانوية، وتتم المراجعات على محاضرتين يوميا، تبدأ المحاضرة الأولى من التاسعة صباحا، وحتى العاشرة والنصف، وتبدأ المحاضرة الثانية من الحادية عشر صباحا، وحتى الثانية عشر والنصف، طبقاً الخطة المعلنة بكل ادارة تعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المحاضرات للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي يقدمها نخبة من أفضل المعلمين علي مستوى الإدارة التعليمية، وذلك بناء على الاجتماع الذي عقده استعداداً لانطلاق فعاليات المراجعات النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، والتي وجه فيه بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة؛ للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين في جميع المواد، بالتنسيق مع مديري عموم الإدارات التعليمية والمراحل، وتجهيز المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية، والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة وذلك بحد أقصى 3 مقار في كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى تكليف موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية، لتدريب الطلاب عليها أثناء تنفيذ المراجعات، مع وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات.

وأضاف، أنه تم تكليف إدارة المتابعة بالمديرية والسادة مديري الإدارات التعليمية بتشكيل فرق لمتابعة المقار طوال فترة انعقاد فعاليات المراجعة النهائية في جميع المواد.