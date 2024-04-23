تجارة القاهرة تستقبل طلاب جدد بالنشاط الطلابي الـELDER في موسمه العاشر

قالت حنين بهاء طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة بالفرقة الثالثة، وعضو بفريق الـ ELDER، يسعى فريقَ ELDER في موسمهِ العاشرِ إلى إعدادِ الطلابِ لمواكبةِ التطور.

وأشارت إلى أن الـ ELDER نشاطٍ طلابيٍ تطوعيٍ تابعٍ لكليةِ التجارةِ جامعةَ القاهرةِ، وتأسسَ عامُ 2015، بهدفَ مساعدةِ الطلابِ على اكتسابِ مهاراتٍ شخصيةٍ وتقنيةٍ عنْ طريقِ تقديمِ دوراتٍ مجانيةٍ في العديدِ منْ المجالاتِ.

وأشارت في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، إلى أنه قام بتدريب وتأهيل 2500 طالبٍ على مدارِ المواسمِ التاسعةِ الماضية لسوق العمل ولا زالت تسعى اللي مساعدة عدد أكثر من الطلاب.

وتابعت، يعلن فريق ELDER بكلية التجارة بجامعة القاهرة عن انطلاق موسمة العاشر، حيث يستقبل الفريق أعدادا جديدة من الطلاب الطموحين الساعين لتطوير مهاراتهم وتحضير أنفسهم لمواجهة تحديات سوق العمل المتلاحقة، لتحقيق التوازن المثالي بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وذلك من خلال تقديم محاضرات ودورات تدريبية وورش عمل مجانية في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية لسوق العمل، بما في ذلك العلاقات العامة، والتسويق، وريادة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والتصوير وتعتمد على أساليب تدريس مبتكر ومتنوعة، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين ذوي خبرة عالية في مجالاتهم، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات الشخصية والتقنية اللازمة لتحقيق النجاح المهني والشخصي.

واضافت، يعمل الفريق على تنمية القيم الشخصية للطلاب مثل القيادة، والثقة بالنفس، والعمل التطوعي، والتواصل الفعال، وغيرها، بهدف صقل شخصياتهم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.



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