السيطرة على حريق في مخازن أغذية وبلاستيك بالخانكة

اندلع حريق بعدد من مخازن الأغذية والبلاستيك بمنطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية، تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالى باندلاع حريق فى 6 مخازن بعزبة حسيب التابعة لقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة.

انتقل على الفور المقدم مصطفى صابر وكيل ادارة الحماية المدنية، والمقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة إطفاء بهتيم، والمقدم محمد عليوه رئيس وحدة إطفاء الخانكة، والنقيبان محمد وجيه، ومحمد صابر، معاونى مباحث المركز، على الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجاري السيطرة على الحريق

حريق مخازن

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