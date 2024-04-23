الغزاوي: ملف الرعاية يتصدر اهتمامات مجلس إدارة الأهلي

قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، يعتبر ملف الرعاية من الملفات الرئيسية لتحقيق عوائد مالية تساهم في نجاحات الأهلي على كافة الأصعدة، وثمن الشراكة بين الأهلي والراعي الجديد والتي تم الإعلان عنها خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم خلال مراسم حفل توقيع عقد الرعاية بين النادي والشركة الذي يمتد لمدة ٣ سنوات مقبلة.

ورحب الغزاوي خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادي بالمدير التنفيذي الراعي الجديد ستيفانو زيلياني وكل السادة القائمين على الشركة ومحمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري، نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة والإعلاميين والصحفيين، وجميع الحضور.

وأكد الغزاوي، أن ملف الرعاية في الأهلي من الملفات الرئيسية بالنسبة لمجلس الإدارة ودائمًا ما يحظى باهتمام كبير من المجلس، لتحقيق عائد مالي يليق بالأهلي، ومكانة النادي وشعبيته سواء داخل أو خارج مصر، والتعاون مع كيانات رائدة في مجالها.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي، أن المجلس تحرك في عدة اتجاهات في ملف الرعاية بمعاونة المسوق الحصري للنادي شركة المتحدة للرياضة، والتي نود أن نوجه لهم الشكر على تعاونهم في كل الملفات المشتركة بيننا، وما لمسناه من التعاون والتقدير منهم للنادي الأهلي وقيمته؛ لأنها بالفعل شركة وطنية تسعى لخدمة الصالح العام في الرياضة المصرية كلها».

وأكد الغزاوي على الالتزامات المالية الكبيرة الأهلي وحجم الإنفاق، سواء على اللعبات الرياضية، أو البنية التحتية أو الإنشاءات أو الخدمات، والذي يقابله النادي بتحرك على نطاق واسع في ملف الرعاية والتعاون مع الكيانات الكبيرة، في المجالات المختلفة، لافتا إلى ما حققه الأهلي من عوائد تليق بالنادي الأهلي.

وأشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن العوائد المالية مكنت مجلس الإدارة، خلال الفترة الماضية من تحقق طفرة كبيرة في كل فروع النادي، إلى جانب الدعم الفني والإداري وتوفير كل احتياجات الفرق الرياضية في كل اللعبات.

وأضاف: اليوم نشهد خطوة جديدة ومهمة في ملف الرعاية، ونعلن من خلال هذا المؤتمر عن شراكتنا مع راعي جديد، وهي شركة عملاقة في مجال صناعة الإطارات، والتي تقوم بالتصنيع والاستثمار في مصر، وهو ما يعد ميزة إضافية في الشراكة والتعاون بين النادي والشركة.

وتطرق الغزاوي إلى الحديث عن المكاسب المشتركة من الشراكة، مؤكدا أن الأهلي سوف يحقق مكاسب مادية واستثمارية من هذه الشراكة وفي نفس الوقت، الراعي الجديد سوف يحقق نجاحات كبيرة، وعلى مستوى أكبر من الانتشار، بعد استغلالها للعلامة التجارية للنادي، لافتا إلى أن جمهور الأهلي دائمًا ما يكون الداعم والسند لناديه، وسيكون فرس الرهان في نجاح هذه الشراكة.

وفي ختام كلمته قال محمد الغزاوي: نجدد تأكيدنا على سعادتنا بالتعاقد مع الشركة لمدة ثلاث سنوات، متمنيًا أن يكون هناك المزيد من التطوير الدائم والمستمر لهذه العلاقة المتميزة والشكر موصول للشركة المتحدة للرياضة على جهودها مع النادي والشكر لكل منظومة العمل في النادي التي تبذل أقصى جهد لرفعة شأن الأهلي وكل فرقه الرياضية، كما وجه الشكر إلى شركة الأهلي لكرة القدم وجميع القائمين عليها وجميع شركات الأهلي التي تقوم بمهامها وتساهم في نجاحات النادي.