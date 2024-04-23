الاتحاد المصري لطلاب "صيدلة الإسكندرية" ينظم مؤتمر النسخة الثالثة 8 مايو المقبل

قالت آية علام طالبة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، بالفرقة الرابعة، وعضو الاتحاد المصري لطلاب كلية صيدلة، ينظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة مؤتمر صحفي، يوم ٨ مايو المقبل، باحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور مندوبي وزارة الصحة المصرية، ومندوبي منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ومندوبي وزارة التضامن الإجتماعي ونقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية، ومندوبين من مختلف شركات الأدوية.

وتابعت آية، في تصريح خاص للبوابة نيوز، المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، ينظمه الاتحاد سنوياً، حيث يعد هذا العام النسخة الثالثة للمؤتمر،مشيرة إلي أنه يتكون الاتحاد من أكثر 90 دولة حول العالم و يضم ٣٧ جامعة في مصر.

وتابعت آية، حصل الاتحاد المصري علي الدخول موسوعة جينيس في قياس أكبر نسبة ضغط وسكر في العالم خلال ٢٤ ساعة.

وأشارت إلى أن المؤتمر هذا العام سوف يناقش قضايا هامة، تمس الصحة العامة بمصر وعرض إنجازات الاتحاد الذي تم تحقيقها على مدار السنين، وعرض الخطة الإستراتيجية للاتحاد خلال الفترة القادمة.

وتابعت، سيتم أيضًا استعراض الخدمات المقدمة لتطوير طلاب الصيدلة، وذلك من خلال البرامج التعليمية والمؤتمرات العلمية التي تهدف إلى تأهيل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل،و سيتم وضع التركيز على المسائل المتعلقة بحقوق الصيادلة وتعزيز دورهم في المجتمع، بهدف تعزيز تواجدهم وتأثيرهم الإيجابي.

كما أشارت، إلى أنه كانت النسخة الثانية من المؤتمر خلال العام الماضي تم عقدها في جامعة الأهرام الكندية.

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