رئيس شركة الكرة بالأهلي: سعداء بالشراكة مع الراعي الجديد

أكد عدلى القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن الشراكة بين الأهلي والراعي الجديد أمر مهم للجميع ودائما ما يتطلع النادي الأهلي إلى الشراكة مع الكيانات الكبيرة.

وأضاف القيعي في المؤتمر الصحفي للإعلان عن راعي جديد أن عقد الرعاية الجديد خاصة أنه مع واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مصر والعالم في مجال النقل الثقيل مهمة جدا، لافتاً الى أن النادي يتطلع لشراكة ناجحة تعود بأفضل استفادة للطرفين.

وتابع رئيس شركة الأهلي لكرة القدم : عقود الرعاية والشراكة مع الكيانات الناجحة تمثل أهمية كبيرة للنادي، في ظل الارتباطات المالية الضخمة، وحجم الإنفاقات خلال الفترة الماضية لتحقيق رغبات الجماهير وأعضائه.

وشدد رئيس شركة الأهلي لكرة القدم على أن النادي يحقق نجاحات مختلفة على كافة الأصعدة، ويعمل جاهدا للحفاظ على الاستمرار في تحقيق البطولات بمشاركة جميع الشركات الراعية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الرهان دائما ما يكون على وعي جمهور الأهلي ومساندته لكل فرق النادي ورعاته، وهو ما يمثل المحرك الأساسي لمنظومة النجاح.