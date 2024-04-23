"شاكر" رئيسا لسنودس النيل الإنجيلي للدورة 134

أجري سنودس النيل الإنجيلي المشيخي "المجمع الاعلي للكنيسة الانجيلية بمصر"، انتخابات على مقعد رئيس السنودس، جاء ذلك خلال انعقاد اليوم الثاني من الجلسة العامة للدورة ١٣٤ والمنعقدة بمقر الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة.

وأعلن الدكتور القس راضى عطالله رئيس السنودس للدورة ١٣٣ فتح باب الترشح علي مقعد رئيس السنودس وتلاوة ترشيحات المجامع السنودسية الثمانية، ثم فتح باب الاعتذارات، وقام الكل بالاعتذار عن خوض الانتخابات علي مقعد الرئيس الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر .

وتسأل الدكتور راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي اعضاء السنودس من يوافق علي اختيار الدكتور القس عزت شاكر رئيسا للسنودس للدورة “ ١٣٤” يتفضل برفع الأيدي وقام السنودس وبالإجماع بالموافقة عليه .

وأعلن رئيس سنودس النيل الإنجيلي أن الدكتور القس عزت شاكر أصبح رئيسا لسنودس النيل الإنجيلي للدورة ١٣٤ وشغل هذا المقعد لفترة عام .