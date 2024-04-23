انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء الموافق 23/4/2024، المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بالجامعة، تحت عنوان " الطب البيطرى والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030" والذي تنظمه الكلية في الفترة من 23 الى 27 من شهر ابريل الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري امين عام الجامعة، وبحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور مجدي حسن النقيب العام للاطباء البيطريين، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والسادة نواب رئيس الجامعة السابقين، والسادة عمداء كليات الجامعة، والدكتور فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية، والدكتور محمد بشار وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، والدكتور نشأت عبد الباري نقيب الأطباء البيطريين بكفرالشيخ، والدكتور محمد الجوهري مدير معهد بحوث صحة الحيوان بكفر الشيخ، وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وخلال كلمته، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة الحضور مقدما الشكر لكل من شارك فى إعداد وإنجاح هذا المؤتمر، موضحا أن المؤتمر يهدف الى تشجيع البحث العلمى التطبيقى فى مجال الطب البيطرى وحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من الأمراض الوبائية الوافدة والتأكيد على سلامة و جودة الأغذية ذات الأصل الحيواني وتحسين الاقتصاد القومى من خلال استخدام نتائج البحث العلمى لحل المشكلات المحلية، موضحاً أن فعاليات المؤتمر تشكل في مجملها التأكيد على أهمية الطب البيطري، وقدرته على إحداث فارقاً مؤثراً في تحقيق مساعي التنمية الشاملة ورؤية مصر ۲۰۳۰.

وأعرب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن إعتزازه بوجوده في رحاب جامعة كفر الشيخ موجها الشكر والتقدير إلى قيادات الجامعة، وقال أن المؤتمر يفتح آفاقاً جديدة لخريجي كلية الطب البيطري نحو الانفتاح على سوق العمل والبحث العلمي، مؤكداً أن من حق طلاب الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ أن يعتزوا ويفخروا بجامعتهم العريقة التي أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية خصوصا في ظل اهتمامها بالارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

وفي سياق متصل، ثمن الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، دعم إدارة الجامعة غير المحدود لكلية الطب البيطري من خلال توفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لها ودعم شباب الباحثين بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من إمكانياتها ومواردها في تطوير العملية البحثية والتكنولوجية بالكلية وكذلك تطوير البنية التحتية لها، لافتاً إلى دور الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع، ومؤكداً على أهمية تطوير الأبحاث العلمية، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات، متمنيا الخروج بتوصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي.

ومن جانبه أشار الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر هذا العام يستهدف تحقيق التكامل العلمي على كافة الأصعدة بوجهٍ عام، ومن هذا المنطلق حرص المؤتمر على وضع عدد من المحاور التي تغطى على اختلافها مجالات الطب البيطري المتعددة، إلى جانب عدد من الأبحاث، والدراسات العلمية المتخصصة، متمنياً نجاح المؤتمر في إحداث تطور في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة.

حاضر خلال فعاليات المؤتمر نخبة من العلماء المصريين وخبراء الطب البيطري المتميزين بغرض تحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الباحثين والطلاب وتحقيق الدور المهم لكلية الطب البيطري في خدمة المجتمع، وبما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠.