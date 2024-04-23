في 6 خطوات.. كيف تحصل على محطة طاقة شمسية في منزلك؟

أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "منصة مصر للطاقة الشمسية" https://pv-hub.org/ وذلك في اول مارس 2024 بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة .

تعد "منصة مصر للطاقة الشمسية" منصة تفاعلية يتم من خلالها التعرف على "محطات طاقة شمسية" ومتابعة تركيبها للمواطنين أفراداً وشركات، وربطها على شبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة وتتيح أيضاً التواصل مع العملاء والجهات المعنية عن طريق: البريد الإلكتروني والرسائل النصية علي الموبيل و التنبيهات علي المنصة.

أكد الدكتور محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجي ضمن الحزام الشمسى يؤهلها من إنتاجية عالية للطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية نظرا لارتفاع متوسط الإشعاع الشمسي المباشر واستخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت الصناعية يعد عاملا محفزا لإنتشار إستخدام محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وتطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية، وتسهيل تركيبها.



وتهدف “منصة الطاقة الشمسية“ إلى الآتي:

• تسهيل المهام على العملاء وتشغيل المنصة لتقديم خدمات إلكترونية وتوفير كافة التسهيلات لهم في مختلف أنحاء الجمهورية.

• توفير جميع البيانات الخاصة بنظم الخلايا الشمسية للمواطن حيث يستطيع الوصول بسهولة للتكلفة التقديرية لتركيب الخلايا الشمسية والإجراءات والمستندات المطلوبة للتركيب والربط بشبكة الكهرباء والاطلاع على كل ما هو جديد فى المجال.

• تمكين مركبي أنظمة الخلايا الشمسية من متابعه إصدار أو تجديد شهادة التأهيل للربط بشبكة العامة.

• متابعة تطور السوق وحصر القدرات المركبة.

• إصدار تقارير دورية.

• توفير بيانات عن جميع الشركات المؤهلة العاملة في المجال.

وخلال التساؤلات اجاب عن بعض التساؤولات حول محطات الطاقه الشمسيه :

اولا *كيف تحصل على محطة طاقة شمسية خاصة بمنزلك/منشأتك ؟

1- يلزم ان يكون الموقع المراد إنشاء محطة الطاقة الشمسية عليه ملك خاص لك او لك حق انتفاع له لمدة ٢٥ عام وهي فترة عقدك مع شركة توزيع الكهرباء التابعة لك

2 - يلزم اختيار شركة منفذة للمحطة على ان تكون تلك الشركة حاصلة على شهادة تأهيل ومعتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ويمكنكم معرفة تلك الشركات من هنا .

3 - تقوم الشركة المنفذة المؤهلة والتي قمتم باختيارها بمعاينة الموقع والاطلاع على استهلاكات العميل وحساب قدرة محطة الطاقة الشمسية المناسبة حسب الاستهلاكات الشهرية طبقا للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها من قبل جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .

4 - تقوم الشركة المنفذة بتقديم ملف فني لمحطة الطاقة الشمسية حسب الاشتراطات والمتطلبات لشركة توزيع الكهرباء التي يتبع لها موقع إنشاء محطة الطاقة الشمسية .

5 - بعد مراجعة الملف الفني من قبل شركة التوزيع المعنية واستيفاء المتطلبات يتم منح موافقة للشركة المنفذة بالبدء في إنشاء محطة الطاقة الشمسية.

6 - بعد انتهاء إنشاء المحطة يتم اعلام شركة التوزيع المعنية من قبل الشركة المنفذة للمحطة بذلك ، وتقوم شركة التوزيع المعنية بمعاينة المحطة وعمل القياسات المطلوبة لضمان كفائة المحطة استعدادا للربط على شبكة التوزيع واستبدال العدادات وتشغيل المحطة.

*ثانيا :ما المدة المتوقعة لإستعادة رأس المال لإنشاء محطة طاقة شمسية ؟؟

في الغالب تكون استعادة الاستثمارات الاولية لاقامة محطات الطاقة الشمسيه بين ٥ و ٧ سنوات ، ويمكن حساب تللك الفترة بدقه من خلال الشركة المنفذة لمحطة الطاقة الشمسية ، ويكون العائد بعد ذلك طول فترة العقد مع شركات التوزيع والممتد حتى ٢٥ عاماً فائدة خالصة للمشترك

*ثالثا : كيف تتم محاسبتي عند انشاء محطة طاقة شمسية ؟

يتم تركيب عداد يسمي عداد صافي القياس مهمة ذلك العداد احتساب اية طاقة يتم تصديرها على شبكة التوزيع من المحطة ( Export) او اية طاقة يتم استهلاكها من الشبكة ( Import) وعمل مقاصة بين القراءتين لاحتساب الاستهلاك الفعلي للمشترك واصدار فاتورة شهرية بتلك القيمة ، ونظام صافي القياس للعداد Net Metering هو نظام تبادل الطاقة الكهربائية بين المنشأة (منزل، شركة، مزرعة، ….إلخ) والشبكة القومية للكهرباء، ويسمح هذا النظام بتصدير إنتاج الكهرباء الفائض عن الحاجة إلى شبكة الكهرباء (ساعات ذروة النظام الشمسي في النهار) وبالمقابل يمكن سحب الكهرباء من الشبكة عند الحاجة (ساعات انعدام الإنتاج من النظام الشمسي ليلا)، وبالتالي، يقوم مبدأ صافي القياس للعداد على ربط النظام الشمسي (الكهروضوئي ) مع شبكة الكهرباء الرئيسية لتعمل هنا الشبكة كبطارية كبيرة.

*هل تغطي محطة الطاقة الشمسيه كامل استهلاكاتي ؟

نعم يمكن ان تنشأ محطة طاقة شمسية تغطي كافة استهلاكاتك الشهريه ويتم ذلك عن طريق الحصول على الحمل الاقصى من العداد الخاص بك وتصميم المحطة طبقاً لهذا الحمل على ان تكون المساحة المتوفرة لدى العميل مناسبة لاقامة محطة بتلك القدرة

*نصائح للمواطنين

• التأكد من وجود فترة ضمان لمكونات المحطة الشمسية وانها معتمدة وفي حالة وجود اي خلل يتم اصلاحه من قبل المصنع او الوكيل المعتمد .

• التأكد من أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة مؤهلة من هيئة الطاقه الجديده والمتجدده.

• يسمح نظام محطات الطاقة الشمسية بتبادل الطاقة التي ينتجها خلال النهار مع الطاقة الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عداد حكومي (العداد التبادلي) مزدوج الاتجاه .

• ان يكون العقار ملك العميل أو ايجار لأكثر من ٢٥ سنة .

• عداد البيت يكون ٣ فاز وبإسم العميل وبنفس العنوان .

• أقصى قدرة للمحطة يساوي الحمل الأقصى اللي بيسجله العداد .

• وفر في فاتورتك الشهرية من خلال نظام صافي القياس للألواح الشمسية .

• اضمن حقك بحساب الطاقة المصدرة علي شبكة الكهرباء بضرورة توقيع عقد ربط محطة الطاقة الشمسية مع شركة التوزيع

• اختيار الوقت المناسب للنظافة بحيث يكون بوقت مبكر من اليوم ولاتوثر حراره الشمس مع المياه البارده اجهاد حرارى على الألواح ولا يتم التنظيف فى وقت الرياح الترابية والشتاء.

• التأكد من عمل جدول لنظافة الالواح الشمسية بشكل اسبوعي اوشهرى وفقا لمدى تلوث المكان المركب به الالواح.

• التأكد من مراقبه انتاج المحطه الشمسيه لمعرفة اذا كان هناك انخفاض فى الإنتاجية ومعرفة الاسباب.

• الطاقة الشمسية هي طاقة متجددة أو "صديقة للبيئة" تعتمد بالكامل على ضوء الشمس.

• يمكن تركيب المحطه الشمسيه على أسطح المبانى أو على مساحات من الارض

• ألواح الطاقة الشمسية هي الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء حيث يتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة فعادًة ما يبلغ عمر نظام الألواح الشمسية ٢٥ عامًا.

تاتي هذه الجهود في اطار اهتمام وزارة الكهرباء المصرية بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية ، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي .