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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أسرة طفلة أكتوبر تكشف كواليس سقوطها من أعلى المنزل

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع طفلة في عقدها الأول إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
واستمعت جهات التحقيقات لأقوال اسرة الطفلة، حيث اكدوا أن الطفلة سقطت اثر اختلال توازنها اثناء لهوها بشرفة المنزل، كما نفوا وجود شبهه جنائية حول الواقعة.
تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من علو بمنطقة مساكن عثمان بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 4 سنوات وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

النيابة العامة شبهة جنائية