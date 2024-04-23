انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل

تستضيف القاهرة فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO، الذي تنظمه “كايرو إكسبو”،، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة .

ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة.

ويعد المعرض أحد أقوى المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمجال العزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم.

ويأتي المعرض في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدعم الدور المهم الذي يقوم به التصنيع المحلى وقطاع التبريد والتكييف.

ويضم المعرض أكثر من 250 شركة عارضة مصرية ودولية على مساحة تبلغ حوالي 25 ألف متر مربع للاستفادة من الفرص الهائلة من خلال الطفرة العمرانية للمشروعات الكبرى وغير المسبوقة التى تشهدها مصر حالياً حيث تمثل سوقا ضخما فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقوم هذه الشركات بعرض أحدث تكنولوجيا التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحراري والطاقة المتجددة.

ويشارك فى زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من ( الاستشاريين، كبرى شركات المقاولات، المهندسون المتخصصين، الفنيين والمهتمين بهذا المجال الحيوي).

وعلى هامش المعرض تعقد عدد من الندوات حول مستقبل صناعة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة.

وتقام أكثر من 20 ورشة عمل مختلفة في كافة مجالات المعرض تتناول شرحا علميا لجزء من منظومة تكييف الهواء وتأثير تصميم أنظمة تكييف على صيانة وتشغيل المعدات وكيفية وضع خطط صيانة مناسبة لتقليل تكلفة الصيانة واستهلاك قطع الغيار وضواغط التبريد الترددية وتحقيق التوازن بين التكييف والتعقيم وتوفير الطاقة واعتبارات تركيب وتشغيل أنظمة تكييف الهواء المركزي.

كما يتضمن المؤتمر استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

ويقوم هذا القطاع بدور مهم في الاقتصاد القومي حالياً ومستقبلاً خاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها، أن المعرض يستهدف التصدير في المقام الأول لذلك تم دعوة وفود أجنبية للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.

وأضافت إن المعرض هذا العام يضم أكثر من 250 شركة عارضة من كبرى الشركات العاملة بالمجال، بالإضافة الى اجنحة وطنية من (البحرين الصين الهند الامارات تركيا اوزباكستان) وغيرها.

وتوقعت الشركة المنظمة أن يتجاوز عدد الزائرين في المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء، خلال دورتة المقبلة 20 ألف زائر متخصص على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية .