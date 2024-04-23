حسن شحاتة: التقدم في مجال العمل بجنوب سيناء من ثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني

أكد حسن شحاتة وزير العمل خلال زيارته اليوم الثلاثاء ،إلى محافظة جنوب سيناء ،على أن التقدم الذي يحدث في مجال العمل ،ثمرة من ثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني خاصة في محافظة جنوب سيناء التي تشهد عملية تنمية مستمرة في كل المجالات .

.وأكد "الوزير" في كلمة له في إطار جولته اليوم في مدينة شرم الشيخ حيث يستقبله المحافظ اللواء د.خالد فودة ،ع أن هذه الزيارة تتزامن مع عيد تحرير سيناء رقم 42 ،وكذلك حصول مدينة شرم الشيخ مؤخرا على جائزة دولية في الأمن والأمان ،وافضل وجهة سياحية حول العالم ..مشيرا إلى جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتنمية مهارات الشباب على سوق العمل في الداخل والخارج ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ،من أجل الاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة ،محفزة على الاستثمار ،والأمان الوظيفي للعمال ..

بدأ وزير العمل كلمته التي ألقاها في " ملتقى ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية ودروها في النهوض بقطاع السياحة"، بالقول :"إنه لمن دواعي سعادتي تواجدي اليوم ،على هذه الأرض الطيبة ....ونحن نحتفل بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء....التي تجسد الدور الوطني والبطولى لقواتنا المسلحة ،وشعب مصر العظيم ....الذي يقف صفا واحدا ،في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية ..كل عام وانتم بخير ..ونجدها فرصه لكي نبعث ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة....و الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ،بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري ..لنؤكد أن روح تلك الانتصارات الوطنية الكبيرة ،لازالت متواجدة بيننا.... نستعين بها في العبور نحو الجمهورية الجديدة .."

وأضاف الوزير :"كما نجدها فرصة لكي نتقدم بخالص التهنئة ،بفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وكذا فوز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالجائزة الذهبية، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم "رجل العام"..وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي الذهبية...وهو ما يؤكد نجاح خطط تطوير وتنمية مدينة شرم الشيخ، باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ،ووجهة المؤتمرات العالمية ،لتتحول إلى مدينة ذكية خضراء"

وأكد الوزير شحاتة أن العبور نحو بيئة العمل اللائقة يتحقق أيضا في كل شبر على أرض هذا الوطن العزيز ...الذي يجني ثمار الانتصارات ....ليس على الاستعمار فقط ،بل على الإرهاب وأعوانه..نجني تلك الثمار في المشروعات العملاقة التي تساهم في التنمية.... وتوفر فرص العمل ، وتصنع مناخ الأستثمار الأمن الذي تشهده مصر ،رغم التحديات المحيطة بنا من كل جانب .."

وقال :"لقد كانت توجيهاتي المستمرة إلى مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة كافة شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة التدريب المهني ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل..وكذلك في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل والمنشآت للحفاظ على صحة العمل ،وأدوات الإنتاج ....خاصة وأن هذه المحافظة يتولى إدارتها شخصية فريدة من نوعها ،قامت بدورها الوطني تجاه هذا الوطن ،ولا زالت قادرة على العطاء... وهو سيادة المحافظ اللواء د. خالد فودة ...له مني كل التقدير والاحترام على دوره البارز في استكمال عملية تنمية محافظة جنوب سيناء .."

وقال شحاتة :"إن هذه الفعاليات الذي نشهدها اليوم ،تأتي استكمالا لدور وجهود الوزارة في تنفيذ خطط العمل،حيث توفير 80 عقد عمل لذوي الهمم ،في إطار جهود الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي ،رئيس الجمهورية ،وتنفيذ سياسية الحصر والتدريب والتشغيل ،وكانت النتيجة توفير أكثر من 14 الف فرصة عمل لذوي الهمم في كافة المحافظات ،منذ بداية عام 2023 ،وحتى الأن،منهم ما يقرب من 1500 فرصة عمل في شهري فبراير ومارس الماضيين فقط ..كما نشهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم وبعض الفنادق بجنوب سيناء ،للتدريب من أجل التشغيل ،في اطار جهود الوزارة في ملف التدريب المهني ،الذي يشهد تطوير ،ليس فقط من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة،التابعة للوزارة في المحافظات ،ولكن أيضا أطلقنا في يناير الماضي مشروع "مهني 2030"،لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ،مستهدفين تنمية مهارات مليون متدرب سنويا على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..كما تختتم وزارة العمل في هذه الفعالية ملتقى نظمته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ،في إطار فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"،بجميع المحافظات،إحتفالًا بيوم "السلامة العالمي"،الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام......حيث بدأ هذا المُلتقى الأول ،بمدينة شرم الشيخ،لتسليط الضوء على" دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة "....وتأتي هذه النوعية من المُبادرات،والحملات ،إستكماًلا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشأت،وبين أطراف العمل والإنتاج ....ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"،والذي تتبناه منظمة العمل الدولية،في إحتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.."..

وتحدث المحافظ اللواء خالد فودة ،مرحبا بالحضور ،وتقدم بالتهنئة لوزارة العمل على الاختيار الموفق لعقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية ،في مدينة شرم الشيخ ،بإعتبارها عاصمة المؤتمرات ،وحصولها على الجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية في العالم،والاعتراف الدولي بها كمدينة آمنة .وقال كل ذلك كان لن يتحقق لولا أن شرم الشيخ متميزة في معايير السلامة والصحة المهنية ..وقال إن ما تشهده مصر بقيادة الرئيس السيسي من تقدم وتنمية ،غير مسبوقة في ظل الجمهورية الجديدة ،وقال أن وزارة العمل لديها رؤية واضحة ومتميزة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية مما يخلق بيئة عمل لائقة ،تحقق للمزيد من الإنتاج ..وأضاف أنه سعيد للمشاركة مع وزير العمل عقود عمل لذوي الهمم ،وبروتوكول التعاون بشأن التدريب المهني للشباب السيناوي وتأهيلهم للعمل ..

وخلال كلمتها ، رحبت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، بوزير العمل ، والسادة الحضور ،..وقال "هذه الفعاليات تنظمها المديرية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذى يوافق 28 ابريل من كل عام ، حيث انطلقت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بشرم الشيخ في الفترة من 22 الى 23 ابريل 2024 ، بعنوان "دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة " ، ذلك النشاط الهام والذى تتميز به المحافظة ، حيث توجت مدينة شرم الشيخ بالمدينة السياحية ، والتي فازت بأفضل وجهه سياحية امنه على مستوى العالم من الاتحاد الافريقى الاسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا ، وقد ساهم ذلك الحدث العالمى على زيادة الاقبال على المدينة السياحية المتميزة وكافة مدن المحافظة مما انعكس على زيادة فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع الهام ومن خلال مبادئ الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائهما الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات فخامته بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل سوق العمل ومتابعة تشغيلهم بالمنشآت ، معلنة عن تسليم عدد 25 عقد عمل من اصل 80 فرصة عمل جرى توفيرها خلال شهر ابريل الجارى .."

وأضافت مدير المديرية :" انطلاقاً من رؤية الدولة المصرية 2030 للتنمية المستدامة ، وإطلاق وزارة العمل لمشروع مهنى 2030 الذى يستهدف تدريب مليون متدرب سنويا من اجل الوصول لعمالة مدربة وماهرة بالداخل والخارج ، فإن المديرية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم ومجموعة من فنادق مدينتي شرم الشيخ ودهب ، لتدريب خريجي التعليم الفني على الهمن المطلوبة بالقطاع السياحي وتشغليهم بعد التدريب ، حيث يحظى ذلك بمتابعة مديرية العمل، لما بعد التدريب حيث سيتم تشغيل المتدربين داخل تلك المنشات التي تم تدريبهم فيها" ..ووجهت مديرية المديرية الشكر إلى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، وكذلك مجموعة الفنادق المشاركة على التعاون المثمر تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ..

وفي ختام اللقاء سلم الوزير حسن شحاتة "درع العمل " ، لمحافظ جنوب سيناء..وسلم المحافظ هدية تذكارية عبارة عن مصحف شريف إلى وزير العمل ..

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